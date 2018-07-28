صور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية بمليون جنيه

كتب محمود عبد الغنى

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الأورام، أخفاها راكب مصرى داخل حقائب لدى عودته من إيطاليا لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران رقم 704 القادمة من ميلانو، اشتبه ميلاد رسمى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى، حاول المرور مسرعا من الخط الأخضر وقت تسليم وتسلم الورديات، وبالعرض على عادل ملاك مدير الإدارة المنوب، قرر تشكيل لجنة لتفتيشه ضمت أحمد عاطف وعبد الحليم محمد وشريف بركات، عثرت داخل حقائبه على 717 علبة أدوية بشرية كبسولات وحقن وأقراص منها لعلاج مرض الاعصاب Rilutek وعلاج السرطان ، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ مليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.