صور.. شواطئ العين السخنة كاملة العدد.. ومحافظ السويس يؤكد تأمين الطرق

السويس - سيد نون

شهدت شواطئ العين السخنة المطلة على خليج السويس، إقبالاً كبيرًا من المواطنين لقضاء اليوم بالمياه هربًا من ارتفاع درجات الحرارة بالمدن.

ووصلت الإشغالات الفندقية فى المنتجعات والفنادق بالعين السخنة إلى 95% بسبب الإقبال الكبير من جانب المواطنين.

ودفعت مديرية أمن السويس بدوريات أمنية مكثفة لمرور السويس بطريق العين السخنة من أجل الحد من حوادث الطرق.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه توجد متابعة مستمرة لتواجد قوات الأمن بطريق العين السخنة من أجل تامين الطرق ومنع تجاوز السيارات المارة للسرعات القانونية، وأنه يوجد تعليمات لمرور السويس بالتواجد المكثف.

وأشار المحافظ، إلى أن الإقبال من جانب المواطنين على شواطئ العين السخنة كبير جدًا ويوجد آلاف موجودين بالشواطئ من أجل الاستمتاع بمياه الخليج النقية.