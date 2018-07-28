صور.. شاطئ بورفؤاد كامل العدد.. والمصطافون: الأسعار سياحية ولا توجد خدمات

بورسعيد – محمد فرج

اشتكى عدد من المصطافين من أسعار الشماسى المرتفعة على شاطئ مدينة بورفؤاد ببورسعيد. ويرصد "اليوم السابع" غلاء أسعار الشماسى على شاطئ مدينة بورفؤاد لمحدودى الدخل الوافدين من المحافظات هربا من شدة الحر، وأملا فى الاستمتاع بمياه البحر.

قال أحمد عبد المولى مهندس من القاهرة لـ"اليوم السابع": "جئنا منذ الصباح الباكر إلى شاطئ بورسعيد للاستمتاع بالبحر ولكننا فوجئنا بأنه كامل العدد، نظرا للإقبال الشديد من المصطافين، الأمر الذى جعلنا نتوجه لشاطئ بورفؤاد وللأسف الأسعار نار، تأجير الخيمة البالية والمتهالكة بـ200 جنيه، رغم ضعف الإمكانيات وسوء النظافة".

أما الحاج نور أبو ربيع من محافظة الشرقية فقال: "الأسعار سياحية، تأجير الخيمة النخيل بـ300 جنيه ولا توجد دورات مياه إلا فى الكافتيريات، وشاطئ سيئ للغاية يفتقد للخدمات التى يحتاجها المصطافون رغم الإقبال الشديد من الزائرين".

ومن جانبهم اتهم بعض أصحاب الكافتيريات أن مجلس مدينة بورفؤاد ترك الشاطئ لضعف الإمكانيات، رغم الوعود والتصريحات بالتطوير.







































