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صور.. تعرف على خطة كهرباء الأقصر لأعمال تطوير المحولات بمدينة الزينية

السبت، 28 يوليه 2018 10:50 ص
صور.. تعرف على خطة كهرباء الأقصر لأعمال تطوير المحولات بمدينة الزينية جانب من تطوير محولات الكهرباء بمدينة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017/2018، فى نطاق مركز ومدينة الزينية.

وتشمل خطة كهرباء الأقصر في الزينية، إنشاء 2 مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من محطة المحولات القائمة، وذلك للتنسيق وإعادة توزيع الأحمال على المغذيات القائمة بإجمالى تكلفة 2.3 مليون جنيه، مما نتج عنه استقرار التغذية الكهربائية بمركز ومدينة الزينية ومواجهة الطلب على الطاقة وزيادة الأحمال المستمرة وتقليل فترة الأعطال حال حدوثها، كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة بإجمالى تكلفة 1.2 مليون جنيه، مما أدى إلى تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء في بيان صحفي ، أنه تم رفع قدرة 12 محول قائم، وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر، وذلك بتكلفة 3.8 مليون جنيه، مما ساعد على تحسين الأداء بالمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات بمركز ومدينة الزينية، واستقرار التغذية الكهربية بالمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات.

وتابع المهندس حجاج عبده، أنه تم احلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 3.2كم كابلات جهد متوسط وذلك بتكلفة اجمالية 2.8 مليون جنيه، وإحلال الموصلات الألومنيوم العارية لشبكة الجهد المنخفض وذلك بتركيب موصلات ألومنيوم معزولة بإجمال 35 كم.

خطة كهرباء الأقصر لأعمال تطوير المغذيات بمدينة الزينية (1)
خطة كهرباء الأقصر لأعمال تطوير المغذيات بمدينة الزينية 
خطة كهرباء الأقصر لأعمال تطوير المغذيات بمدينة الزينية (2)
خطة كهرباء الأقصر لتطوير المغذيات بمدينة الزينية
خطة كهرباء الأقصر لأعمال تطوير المغذيات بمدينة الزينية (3)
تطوير الكهرباء بمدينة الزينية 

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