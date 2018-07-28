صور.. تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى

وكالات الأنباء – تصوير رويترز

شيّع فلسطينيون فى جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل "مجدى السطري"، وهو الشهيد الثانى فى جمعة "أطفالنا الشهداء"، من مسيرات العودة.

وشارك المئات من أهالى غزة، فى تشييع جثمان الطفل "السطري، إلى مثواه الأخير.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، استشهاد الطفل مجدى رمزى كمال السطرى 14 عاماً، برصاصةٍ متفجرة فى الرأس شرق مدينة رفح جنوب القطاع.



بكاء أطفال غزة



تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى



جانب من تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى



جثمان الطفل الشهيد



طفلة تبكى على الشهيد الفلسطينى