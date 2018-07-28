video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى

السبت، 28 يوليه 2018 01:41 م
صور.. تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده
وكالات الأنباء – تصوير رويترز
إضافة تعليق

شيّع فلسطينيون فى جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل "مجدى السطري"، وهو الشهيد الثانى فى جمعة "أطفالنا الشهداء"، من مسيرات العودة.

وشارك المئات من أهالى غزة، فى تشييع جثمان الطفل "السطري، إلى مثواه الأخير.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، استشهاد الطفل مجدى رمزى كمال السطرى 14 عاماً، برصاصةٍ متفجرة فى الرأس شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

بكاء أطفال غزة
بكاء أطفال غزة

 

تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى
تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى

 

جانب من تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى
جانب من تشييع جثمان طفل فلسطينى بعد استشهاده على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى

 

جثمان الطفل الشهيد
جثمان الطفل الشهيد

 

طفلة تبكى على الشهيد الفلسطينى
طفلة تبكى على الشهيد الفلسطينى

 

طفلة فلسطينية
طفلة فلسطينية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الأقصى متعمد ومخطط له

الاحتلال يبعد 19 شابا فلسطينيا عن المسجد الأقصى ويمدد اعتقال 5 قاصرين

استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

والد عهد التميمى: لن أمنع ابنتى من النضال ضد الاحتلال بعد خروجها من السجن (فيديو)

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار غزة




لا تفوتك
فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة