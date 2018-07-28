صور.. بلاك تيما تشعل المسرح الرومانى بكوم الدكة فى حفل كامل العدد

الإسكندرية- هناء أبو العز

بعد غياب عاد فريق بلاك تيما ليقابل جمهوره فى المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمحافظة الإسكندرية حيث قدمت الفرقة حفلا فنيا اليوم الجمعة الموافق 27 إبريل على المسرح الرومانى بكوم الدكة.

تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر اغانيه منها "إن راح منك يا عين، أخبار أهرام جمهورية، أنت فاكرنى هندى، وبحار، زحمة، وقول آه، كل مرة". بالاضافة إلى مجموعة من اشهر اغانى فنان الشعب سيد درويش قدمها أعضاء الفريق وهم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ، محمد عبده .الجدير بالذكر أن فريق "بلاك تيما" تأسس عام 2014 بورشة عمل أعدها أعضاء الفريق لوضع كلمات وألحان أغنياتهم التى سيقدمونها عبر فريقهم الغنائى الجديد "بلاك تيما"، بالإضافة إلى الأغنيات الخاصة بكل عضو، والتي قاموا بتأليفها وتلحينها منفردين قبل بداية نشاط الفريق.