صور.. انطلاق الدورة الـ 4 للألعاب العسكرية الدولية فى روسيا

انطلقت فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت، الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية التى ستستضيف سبع دول مسابقاتها فى هذا العام.

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية 2018، صباح اليوم السبت، فى متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية فى موسكو وفى ميدان ألابينو بضواحى العاصمة، بمشاركة فرق الدول المشاركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك فى ألعاب هذا العام، بما فيها عدد من البلدان العربية، وهى السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس فى 24 ميدانا، 16 منها فى روسيا، والأخرى فى بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة فى أرمينيا وإيران.

ولفت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى رسالة نقلها إلى المشاركين فى المسابقات وزير دفاعه سيرجى شويجو، إلى أن هذه الألعاب أصبحت خلال السنوات الماضية تقليدا طيبا يسهم فى التقارب بين الدول، معربا عن قناعته بأن الدورة الحالية للألعاب ستجرى على مستوى تنظيمى عال.

وأشار شويجو فى كلمته إلى أن الألعاب العسكرية توسّع سنويا جغرافيتها، وتضم كل عام مسابقات جديدة.



دبابة تطلق النار



دبابة حمراء



دبابة



طائرة مشاركة في الافتتاح



طفل يحمل سلاح



طفل يشارك في الافتتاح



طفل يطلق الرصاص



طفل يقف على رشاش



مشاركة سوريا