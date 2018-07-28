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السبت، 28 يوليه 2018 10:55 ص
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صور.. استمرار هروب آلاف السكان فى ميانمار من منازلهم بسبب الفيضانات

السبت، 28 يوليه 2018 10:22 ص
صور.. استمرار هروب آلاف السكان فى ميانمار من منازلهم بسبب الفيضانات الفيضانات فى ميانمار
أ ف ب
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لا تزال ولاية كارين فى ميانمارتعانى من الفيضانات التى اجتاحتها مؤخرا، حيث أجبرت آلاف السكان على مغادرة منازلهم جنوب شرق البلاد، هربا من الأمطار الغزيرة، بينما قدمت السلطات الميانمارية مساعدات إنسانية للمتضررين.

 وفى وقت سابق، قالت الشرطة فى ولاية كارين، إن مياه الفيضانات أجبرت آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم فى جنوب شرق ميانمار، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

 وضربت الأمطار الموسمية هذا الصيف كلا من الفلبين واليابان وميانمار وبنجلاديش، إلى جانب مناطق أخرى جنوب شرقى آسيا، فيما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، من أن تؤدى الأمطار الموسمية فى بنجلاديش إلى انتشار الأوبئة والمشاكل الأخرى فى مخيمات اللاجئين الروهنجيا.

الفيضانات فى ميانمار
الفيضانات فى ميانمار

 

أمطار غزيرة فى ميانمار
أمطار غزيرة فى ميانمار

 

سكان يهربون من الفيضانات
سكان يهربون من الفيضانات

 

غرق شوارع ميانمار
غرق شوارع ميانمار

 

هروب السكان من فيضانات ميانمار
هروب السكان من فيضانات ميانمار

 


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