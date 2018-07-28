صور.. أمطار غزيرة ورياح شديدة فى اليابان مع اقتراب وصول الإعصار جونجدارى

رويترز - أ ف ب

هطلت الأمطار الغزيرة يصاحبها رياح شديدة فى اليابان، اليوم السبت، فى الوقت الذى ألغت فيه طوكيو أكثر من 100 رحلة طيران، كما استعد السكان، الذين عانوا بالفعل من سيول مدمرة، لمزيد من عمليات الإجلاء مع اقتراب إعصار قوى اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار جونجدارى إلى اليابان فى وقت متأخر اليوم السبت، أو فى وقت مبكر غدا الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الإعصار سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة فى أنحاء جزيرة هونشو ومن المحتمل أن يصل منسوب الأمطار إلى 400 ملليمتر فى المنطقة المحيطة بطوكيو فى الأربع والعشرين ساعة المقبلة حتى ظهر غد الأحد.

وتعرضت المناطق الواقعة فى غرب اليابان لسيول وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص فى مطلع الشهر الجاري. ومن المرجح أن تشهد هذه المناطق أمطارا غزيرة وناشدت هيئة الأرصاد الجوية السكان بالتأهب لتنبيه إجلاء محتمل تصدره السلطات المحلية.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية 107 رحلات مغادرة ووصول إلى مطارات هانيدا وطوكيو وغيرها.

كما تم تأجيل أو إلغاء مجموعة من المهرجانات الصيفية فى منطقة طوكيو منها مهرجان سوميداجاوا الشهير للألعاب النارية الذى كان من المقرر إقامته مساء اليوم السبت.



أطفال يابانيون يحتمون من الأمطار



الطقس فى اليابان



اليابانيون يحتمون من الرياح والأمطار بالمظلات



أمطار فى اليابان



جانب من الطقس فى اليابان



رجل يحمل مظلة



رياح شديدة فى اليابان



رياح فى اليابان



عاصفة فى اليابان