video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صورة بوتين تتوسط رؤساء الولايات المتحدة بدلا من ترامب فى مؤسسة حكومية أمريكية

السبت، 28 يوليه 2018 07:53 م
صورة بوتين تتوسط رؤساء الولايات المتحدة بدلا من ترامب فى مؤسسة حكومية أمريكية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

فوجئ موظفو مبنى الكابيتول فى ولاية كولورادو الأمريكية، بوجود صورة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مكان مخصص لنظيره الأمريكى دونالد ترامب بين صور رؤساء الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مجهولين لصقوا صورة بوتين فى مكان خال مخصص لصورة ترامب فى المبنى الذى تتخذ منه السلطة التشريعية للولاية مقرها، وقام مرشد الجولات السياحية بإزالتها عندما كشف الأمر.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مكان ترامب
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مكان ترامب

ونشر السيناتور الديمقراطى فى ولاية كولورادو ستيف فينبرج صورة من الموقع على حسابه فى "تويتر".

وأشار موقع 9News إلى أن المكان المخصص لصورة ترامب لا يزال خاويا بعد عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم، بسبب عجز مجموعة "مواطنو كولورادو من أجل الثقافة" الخاصة بجمع التبرعات لرسم صور الرؤساء من تحصيل 10 آلاف دولار لدفع ثمن اللوحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيوزويك: بوتين قد يقلل رهانه على ترامب كأداة يحقق بها أهدافه

الكرملين: بوتين يشارك بفعاليات الاحتفال بعيد البحرية الروسية فى بطرسبورج

روسيا

امريكا

اخبار روسيا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة