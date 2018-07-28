صورة بوتين تتوسط رؤساء الولايات المتحدة بدلا من ترامب فى مؤسسة حكومية أمريكية

كتب: محمد الأحمدى

فوجئ موظفو مبنى الكابيتول فى ولاية كولورادو الأمريكية، بوجود صورة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مكان مخصص لنظيره الأمريكى دونالد ترامب بين صور رؤساء الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مجهولين لصقوا صورة بوتين فى مكان خال مخصص لصورة ترامب فى المبنى الذى تتخذ منه السلطة التشريعية للولاية مقرها، وقام مرشد الجولات السياحية بإزالتها عندما كشف الأمر.



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مكان ترامب

ونشر السيناتور الديمقراطى فى ولاية كولورادو ستيف فينبرج صورة من الموقع على حسابه فى "تويتر".

وأشار موقع 9News إلى أن المكان المخصص لصورة ترامب لا يزال خاويا بعد عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم، بسبب عجز مجموعة "مواطنو كولورادو من أجل الثقافة" الخاصة بجمع التبرعات لرسم صور الرؤساء من تحصيل 10 آلاف دولار لدفع ثمن اللوحة.