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السبت، 28 يوليه 2018 05:35 م
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صفحة مؤتمر الشباب تنشر ملخص جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى"

السبت، 28 يوليه 2018 05:13 م
صفحة مؤتمر الشباب تنشر ملخص جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" جانب من الجلسة
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، عبر "فيس بوك"، جانب من فعاليات جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى"، التى تطرقت إلى جميع المحاور المؤثرة على الشخصية المصرية، بمشاركة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجموعة من الشباب.

 

ولخصت الصفحة فعاليات الجلسة فى النقاط التالية:

 

- الاهتمام بالجانب الاجتماعى وتطوير قانون الأحوال الشخصية.

- إنشاء عاصمة ثقافية جديدة بصعيد مصر.

- تدريس مواد الوعى الاقتصادى والتربية الوطنية وتفعيل نماذج المحاكاة فى جميع مراحل التعليم.

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى النشاط الرياضى.

- تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى فى العلمين الجديدة.

- الانتهاء من قوائم الانتظار خلال 6 شهور.

- إنشاء مبنى دار الوثائق الجديدة.

- إنشاء العديد من المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى.

- إنشاء جامعات ومراكز بحثية جديدة تنمى الجانب الابتكارى لدى الطلاب.

- تفعيل دور الشباب من خلال المبادرات الخاصة بهم.

- إطلاق مشروع هوية بصرية لجميع محافظات مصر.

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