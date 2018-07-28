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صفحة السيسي تنشر أهم تصريحاته خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصرى

السبت، 28 يوليه 2018 04:16 م
صفحة السيسي تنشر أهم تصريحاته خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، جانب من تصريحاته خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري

 

وجاءت التصريحات كالتالى:

- بناء الإنسان هو تحدى الإنسانية كلها وهو تحدى تصدى له المولى سبحانه وتعالى والأنبياء.

-نحتاج إلى تحرك قوى وفاعل فى بناء الشخصية المصرية كى تتطور بما يليق بمتطلبات العصر الحديث.

-إذا اردنا اصلاحا حقيقيا فى التعليم والاقتصاد لابد من أن نكون قادرين على دفع ثمنه

- تجديد الخطاب الدينى ضرورة والسلام هو الاصل والحرب هى الاستثناء.

- أن عملية بناء الإنسان هى عملية مجتمعية وليست عملية حكومية.

- اثنى الرئيس على مبادرة ياسمين والى وغادة والى ووعد بإطلاق المشروع تحت اشرافهم من مدينة الأقصر وكلف الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع بتبنى المشروع.


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