صفحة السيسي تنشر أهم تصريحاته خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصرى

كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، جانب من تصريحاته خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري

وجاءت التصريحات كالتالى:

- بناء الإنسان هو تحدى الإنسانية كلها وهو تحدى تصدى له المولى سبحانه وتعالى والأنبياء.

-نحتاج إلى تحرك قوى وفاعل فى بناء الشخصية المصرية كى تتطور بما يليق بمتطلبات العصر الحديث.

-إذا اردنا اصلاحا حقيقيا فى التعليم والاقتصاد لابد من أن نكون قادرين على دفع ثمنه

- تجديد الخطاب الدينى ضرورة والسلام هو الاصل والحرب هى الاستثناء.

- أن عملية بناء الإنسان هى عملية مجتمعية وليست عملية حكومية.

- اثنى الرئيس على مبادرة ياسمين والى وغادة والى ووعد بإطلاق المشروع تحت اشرافهم من مدينة الأقصر وكلف الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع بتبنى المشروع.