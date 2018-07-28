video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صفحة الرئيس تنشر تصريحات السيسي بجلسة تطوير التعليم فى مؤتمر الشباب

السبت، 28 يوليه 2018 07:18 م
صفحة الرئيس تنشر تصريحات السيسي بجلسة تطوير التعليم فى مؤتمر الشباب الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بجماعة القاهرة
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع فيس بوك، جانب من تصريحاته خلال جلسة تطوير استراتيجية التعليم، وهى كالتالى:  

- الإصلاح التعليمى لا تقوم به الحكومة فقط، ولكن الحكومة والمجتمع.

لا بد أن يكون هناك ثقة من المجتمع في القائم بالإصلاح.

- تم إنشاء بنك المعرفة منذ يناير 2016 ورغم ذلك أتحدث مع كثير من الأسر ولا أجد عندهم القدر الكافي من المعرفة بما هو متاح من كم المعارف في كافة العلوم على أعلى مستوى

- مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أتاحت بنك المعرفة لكل حامل موبايل مصري، وعدد كبير من الدول أعجبت بهذه الفكرة رغبة منها في إتاحة المعرفة لمواطنيها.

دراسة المناهج والأفكار المختلفة أحد أهم خطوات إصلاح التعليم في مصر.

- لن ننجح إلى بكم، لن ننجح إلا لكم.

- لدينا فرصة أن نقدم لأولادنا تعليم جيد صحيح، ولكن أمام هذا الأمر تحدي وهو الاستعداد للتضحية عن طريق بذل الجهد وفهم الأمر للمساعدة في إنجاح وإصلاح العملية التعليمية.

- لن يكتمل الإصلاح الاقتصادي والتعليمي إذا رفضتم استكمال المسار.

- الأولويات في ال4 سنوات القادمة هي التعليم والصحة والإصلاح الإداري.

- نريد إنسان مرن مفكر ومثقف وليس جاهل، إنسان محب للدنيا وللحياة.

- نريد أن نأخذ بلدنا لمصاف الادول المتقدمة عن طريق تعليم حقيقي.

- نريد أن نخرج من حالة العوز والفقر.

- الحكومة لم تأخذ جنيه واحد لإنشاء المدن الجديدة من خزينة الدولة.

- توجه الدولة دعما بما يعادل 330 مليار جنيه وهذه الأموال يمكن استغلالها في التعليم والصحة وخلق فرص العمل.

- التعليم للطلاب هو همنا، ولن نستطيع تحطيم ما نحن فيه إلا بالتضحية والتحمل والصبر، لكي نكون دولة تحقق آمال شبابها.

- نحن نريد القضاء على الدروس الخصوصية، وهذا الأمر سننجح جميعا في القضاء عليه لو تكاتف المجتمع كله، الإعلام والمثقفين والمفكرين.

- علينا تشكيل لجان على مستوى الوزارة والدولة والمديريات والمجتمع المدني لمتابعة العملية التعليمية في المدارس ومتابعة المستشفيات.

الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب
الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب

جانب من جلسة تطوير التعليم
جانب من جلسة تطوير التعليم

جلسة استراتيجة التعليم فى مؤتمر الشباب
جلسة استراتيجة التعليم فى مؤتمر الشباب

صفحة الرئيس السيسى
صفحة الرئيس السيسى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الرئيس السيسي: نحن الوحيدون فى العالم أسسنا بنك للمعرفة

الرئيس السيسى: الطالب المتميز يعمل فى جميع الدول لا بجنسيته ولا بحاجة تانى

السيسي: لن ننجح إلا بكم ولا بد من أن يثق المجتمع فى القائم على التغيير

الرئيس السيسي لـ"المصريين": "لو رفضتم الإصلاح الاقتصادى هتخرب"

الرئيس السيسي يكشف كواليس تولى طارق شوقى حقيبة التربية والتعليم

السيسى

الرئيس السيسى

مؤتمر الشباب

الشباب

جامعة القاهرة




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة