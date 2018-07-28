صرف إعانات لـ1147 صيادا وسائقا بمحافظة شمال سيناء

أعلنت اليوم مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، الانتهاء من إجراءات صرف إعانات لعدد 1147 صيادا وسائقا من المتضررين من أحداث سيناء.

ووفقا للبيان، أن عدد الصيادين الذين تم إعلان أسماءهم بلغوا 204 أفراد، منهم 168 صيادًا من مركز بئر العبد، و36 صيادًا من العريش.

والإعلان عن عن أسماء 943 سائقًا، على أن يتم الصرف غدًا الأحد، للسائقين من ديوان المديرية، وللصيادين من العريش من الإدارة الاجتماعية بضاحية السلام، وللصيادين من بئر العبد فى الإدارة الاجتماعية ببئر العبد.