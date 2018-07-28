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السبت، 28 يوليه 2018 04:17 م
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صرف إعانات لـ1147 صيادا وسائقا بمحافظة شمال سيناء

السبت، 28 يوليه 2018 03:04 م
صرف إعانات لـ1147 صيادا وسائقا بمحافظة شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت اليوم مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، الانتهاء من إجراءات صرف إعانات لعدد 1147 صيادا وسائقا من المتضررين من أحداث سيناء.

 

ووفقا للبيان، أن عدد الصيادين الذين تم إعلان أسماءهم بلغوا 204 أفراد، منهم 168 صيادًا من مركز بئر العبد، و36 صيادًا من العريش.

 

والإعلان عن عن أسماء 943 سائقًا، على أن يتم الصرف غدًا الأحد، للسائقين من ديوان المديرية، وللصيادين من العريش من الإدارة الاجتماعية بضاحية السلام، وللصيادين من بئر العبد فى الإدارة الاجتماعية ببئر العبد.

 


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