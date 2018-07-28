صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقري طوخ تستمر يومين

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن المديرية تنظم اليوم السبت قافلة طبية تشمل كافة التخصصات لمدينة طوخ، وتستمر أعمالها حتي مساء غدا الأحد، لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين في تلك المناطق، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة على الطلبات المقدمة من نواب البرلمان بالدائرة.

وأضاف "الطباخ" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى عدد القوافل التي نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية هذا الشهر بلغ قوافل طبية في مناطق "المنشية بالخانكة، وبتمدة في بنها، والقلزم بشبين القناطر، وأجهور الصغرى بالقناطر الخيرية، واجهور الكبري بطوخ، واخيرا مدينة طوخ"، وذلك وفقا للخطة التي أعدتها المديرية وموافقات الوزارة لأعضاء البرلمان.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أن الشهر المقبل يشهد عدد مكثف من القوافل الطبية التي ستجوب مدن وقرى المحافظة، والتي من المقرر أن يصل إجمالى عدد القوافل بها 8 قوافل، لتغطية كل احتياجات ابناء المحافظة.