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السبت، 28 يوليه 2018 11:37 م
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شرطة تكساس: محاولة سطو على متجر مجوهرات

السبت، 28 يوليه 2018 10:26 م
شرطة تكساس: محاولة سطو على متجر مجوهرات الشرطه الامريكيه
(أ ش أ)
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أكد مسئولون فى شرطة ولاية تكساس الأمريكية، أن التقارير عن إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية بمدينة ماك ألين، اليوم السبت ، غير صحيحة ، موضحة أن السبب فى الاعتقاد بوقوع إطلاق نار داخل مركز "لا بلازا" التجارى هو تحطّم واجهات المبنى الزجاجية وهو إنما كان نتيجة لمحاولة السطو على متجر للمجوهرات داخل المركز.

وقال بيان صادر عن رئيس شرطة ماك ألين فيكتور رودريجيز إن محاولة سطو وقعت داخل متجر مجوهرات فى مركز "لا بلازا" التجاري، اليوم، وفقا لما نشره الحساب الخاص بالمدينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأشار البيان إلى أنه جرى توقيف جميع المشتبه بهم فى عملية السطو دون وقوع إصابات، موضحا أن التقارير الإعلامية التى تحدثت عن إطلاق نار كانت بسبب تحطم زجاج المتجر، بحسب ما نقلت مجلة "تايم" الأمريكية، فى نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني.

وكانت شرطة المنطقة الرابعة فى مقاطعة هيدالجو ومدينة ماك ألين قد تحدثتا، فى وقت سابق، على صفحتيهما على موقع "فيسبوك"، عن إطلاق نار داخل المركز، وحذرتا المواطنين من مغبة الاقتراب من تلك المنطقة. ونُشرت عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى تُظهر الوضع فى المركز التجارى قبل الإعلان عن حقيقة الحادث.

وقالت مجلة "تايم" إن قسم شرطة ماك ألين لم يؤكد لها أو ينفى تلك الرواية فور صدورها، كما لم يعلن أية تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

 


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