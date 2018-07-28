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السبت، 28 يوليه 2018 04:23 م
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سى إن إن: تركيا ستكون الأزمة القادمة فى الأسواق الناشئة

السبت، 28 يوليه 2018 04:06 م
سى إن إن: تركيا ستكون الأزمة القادمة فى الأسواق الناشئة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت ريم عبد الحميد
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رجحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن تكون تركيا هى السوق الناشىء القادم الذى سيسقط فى أزمة.
 
وأوضحت الشبكة، أن الليرة التركية تراجعت 2% أمام الدولار الأمريكى منذ أن صدم البنك المركزى التركى المستثمرين يوم الثلاثاء ورفع معدل الفائدة الرئيسة إلى 17.75%، وخسرت العملة التركية حتى الآن 27% من قيمتها هذا العام.
 
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون، أن يقوم البنك برفع المعدلات لمكافحة التضخم الذى وصل إلى 15% فى يونيو الماضى، وقال العديد من المراقبين أن القرار غير التقليدى أظهر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد زاد نفوذه على البنك المركزى.
 
وقال تيم أش، خبير الأسواق الناشئة، إن القرار لم يكن مفهوما بالنسبة لبنك مركزى يقول إنه يهتم بالتضخم، وتشير "سى إن إن" إلى أن الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم تتعرض للضغط، لكن المحللين يحذرون من أن تركيا معرضة بشكل خاص، وربما تكون متجهة الآن نحو أزمة عملة قد تتطلب إنقاذا أو قيودا على كمية الأموال التى تغادر البلاد.
 
وتعبير عن الاستياء من الوضع الاقتصادى فى تركيا، رد المسئول الرئيس عن الأسواق الناشئة بمجموعة جولدمان ساكس على مسألة الاستثمار فى تركيا قائلا "لا شكرا". وأضاف أن المرء يجب أن يشعر بالقلق إزاى تركيا، موضحا أنهم يفعلون كل شىء خطأ".
 
ووصف الأوضاع الراهنة فى البلاد من تضخم وتراجع لليرة ورفع الفائدة إلى جانب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات بأنها مزيج فاسد.

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