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"سوريا الديمقراطية" يتفق مع الحكومة السورية على تشكيل لجان "إنهاء الحرب"

السبت، 28 يوليه 2018 10:09 ص
"سوريا الديمقراطية" يتفق مع الحكومة السورية على تشكيل لجان "إنهاء الحرب" الرئيس السورى
رويترز - أ ش أ
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قال مجلس سوريا الديمقراطية، إنه اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل لجان لإجراء مفاوضات بشأن وضع نهاية للحرب ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية.

وأشار مجلس سوريا الديمقراطية فى بيان، اليوم السبت، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على رسم خريطة طريق لبناء دولة ديمقراطية غير مركزية.
وكان وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسى لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، قد زار أمس الخميس، دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية، وتعد هذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها مسؤولون بمجلس سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد إلى دمشق.


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