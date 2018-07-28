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سكرتير عام المنوفية: صرف إعانة مالية لأسر المتوفين نتيجة لدغ الثعابين

السبت، 28 يوليه 2018 11:19 ص
سكرتير عام المنوفية: صرف إعانة مالية لأسر المتوفين نتيجة لدغ الثعابين الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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صدق الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، على صرف إعانة مالية لأسرة المواطن "إبراهيم عبد الرازق أحمد"، وأسرة المواطنة اعتماد العزب حسانين، من ناحية قرية شبرا بخوم مركز قويسنا، والذين لقيا مصرعهما نتيجة لدغات الثعابين، يأتى هذا فى إطار حرص الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بضرورة التواصل مع أسر ضحايا الحوادث، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناتهم .

 

وأعرب السكرتير العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتواصل مع أسر المتوفين، وتقديم الخدمات ويد العون والمساعدة لهم .

 

جدير بالذكر أن سكرتير عام المحافظة قد أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة إنتشارها بدائرة المحافظة.


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