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زراعة كفر الشيخ: إزالة 30 حالة تعدٍ وتوزيع 72 ألف طن أسمدة

السبت، 28 يوليه 2018 05:56 م
زراعة كفر الشيخ: إزالة 30 حالة تعدٍ وتوزيع 72 ألف طن أسمدة أسمدة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 30 حالة تعدٍ على مساحة فدانين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وعالجت 300 ألف فدان قطن من الآفات الأولى، وعالجت 170 ألف فدان أرز، و18 ألف فدان ذرة من الآفات.

 

قال عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الجمعيات الزراعية تمكنت من توزيع 72 ألف طن أسمدة، منهم 44 ألف طن يوريا، و28 ألف نترات، وأنه تفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز " كفر الشيخ، قلين، دسوق، الرياض، سيدى سالم ".

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المديريةعقدت عددًا من الندوات الإرشادية بمراكز المحافظة منها ندوة إرشادية عن محصول فول الصويا بمركز كفر الشيخ وسيدى سالم، كما تم تدريب مرشدين لمحصول الذرة الشامية بمركز كفر الشيخ ومركز الرياض، ومركز سيدى سالم، وتابع يوم حقلى عن الذرة الشامية بمركز كفر الشيخ يوم 22 يوليو 2018، كما تم تطهير5 كيبلو مراوى، و205 مصارف.

 


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