روسيا تقر مشروع يعفى مشجعى كأس العالم من تأشيرة دخول موسكو حتى نهاية العام

موسكو (أ ش أ)

صادق مجلس الاتحاد الروسى اليوم السبت، على مشروع قانون يتيح لحملة "بطاقة هوية المشجع" (FAN ID) من الفيفا زيارة روسيا دون تأشيرة دخول حتى نهاية العام الجارى 2018.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن مشروع القانون جاء انطلاقا من التجربة الإيجابية التى شهدتها روسيا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 018 وسيتم بموجبه مد نظام الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة "هويات المشجعين" حتى 31 ديسمبر 018، مشيرة إلى أن تبنى مشروع القرار لا يستلزم تمويلا إضافيا من الميزانية الفيدرالية للدولة.

ووفقا لوزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية تم منح إجمالى 1.5 مليون "بطاقة هوية مشجع" لمتفرجى مباريات كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا، منها 871 ألفا صدرت لمواطنين روس.

وخلال البطولة التى اختتمت منتصف الشهر الجارى تعين على كل صاحب تذكرة أن يحمل "بطاقة هوية المشجع" لكى يتسنى له دخول الملاعب التى تستضيف مباريات كأس العالم.