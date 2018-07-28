رصف طريق الشهيد فكرى ومدخل قرية الروضة بتكلفة 471 ألف جنيه بالمنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف طريق الشهيد فكرى ومدخل قرية الروضة بمركز بركة السبع، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 471 ألف جنيه، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 40 %، وذلك بمبلغ 188الف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له اليوم، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعة بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم إلى أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .