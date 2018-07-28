رئيس وزراء المجر: الدول الأوروبية غير ديمقراطية

بايلى توسناد (أ ف ب)

هاجم رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان أوروبا الغربية بشدة معتبرا أنها "غير ديموقراطية"، وذلك فى خطاب ألقاه السبت، فى بايلى توسناد شمال رومانيا.

وقال أوربان أمام أفراد من الأقلية المجرية فى رومانيا "فى الغرب، إنها الليبرالية وليس هناك ديموقراطية"، معتبرا أن "المساس بحرية التعبير والرقابة باتا أمرين شائعين"، وهاجم مجددا المؤسسات الأوروبية واصفا المفوضية الأوروبية بأنها "رمز الفشل".

وفى فصل جديد من العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبى وبودابست، قررت المفوضية الأوروبية فى 19 يوليو تقديم طعن ضد المجر أمام محكمة العدل الأوروبية فى شان قوانين حول المهاجرين تثير جدلا.

ورأى رئيس الوزراء المجرى إن ما يسمى "الديموقراطية المسيحية" هى "ضد المهاجرين وضد التعدد الثقافى وتناضل من أجل نموذج العائلة المسيحية".

وأضاف أنه سيجعل من الهجرة عنوانا رئيسيا فى الانتخابات الأوروبية العام المقبل ملاحظا أن "القادة الأوروبيين لا يتمتعون بالفاعلية وهم عاجزون عن الدفاع عن أوروبا ضد الهجرة".

وتطرق إلى المنطقة التى تعيش فيها الأقلية المجرية فى رومانيا وحيث ألقى خطابه، مؤكدا أنها ستظل موجودة على الدوام "حتى حين يجتاح الإسلام أوروبا".

وفى المقابل، انتقد أوربان العقوبات الأوروبية على روسيا واصفا سياسة الاتحاد الأوروبى حيال موسكو بأنها "بدائية".

وفى ما يتعلق بتركيا، أكد أنه يمكن "انتقاد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن استقرار تركيا هو أمر جيد".