رئيس مدينة زفتى: البدء فى أعمال الرصف ورد الشىء لأصله ابتداء من الأسبوع المقبل

الغربية - محمد طارق

صرح اللواء محمد شوقى بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف مدينة زفتى بعد توصيل الغاز الطبيعى، ورد الشىء لأصله، وسيتم البدء فى أعمال الرصف مطلع الأسبوع المقبل .

وأضاف "بدر" أنه سيتم البدء فى أعمال الرصف فور الانتهاء من أعمال تطوير الجزر وتجميلها داخل المدينة، ورصف مناطق المرحلة الأولى للغاز التى تم الانتهاء منها وإعادة الشىء لأصله، موضحا أن اللواء أحمد ضيف صقر اعتمد مبلغ 2 مليون جنيه لأعمال الرصف، وأنه يتابع يوميا الخطوات التى تنفذ للانتهاء من أعمال التجميل والرصف داخل المدينة.