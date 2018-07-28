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رئيس جامعة بنها: صيانة جميع الكليات استعدادا للعام الدراسى الجديد

السبت، 28 يوليه 2018 03:00 م
رئيس جامعة بنها: صيانة جميع الكليات استعدادا للعام الدراسى الجديد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه
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قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إنه جارى عمل صيانة لجميع الكليات والمعامل ودورات المياه وصيانة شاملة بإدارة الجامعة، وتستعد الجامعة لاستقبال ما يقرب من 17 ألف طالب، وأن إدارة الجامعة استعدت بكافة الإمكانيات بهدف تأهيل الطالب تربوياً وعلمياً وفكرياً، وتفعيل دور الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها .

 

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن الجامعة حصلت على رقم 6 فى الترتيب العام على مستوى الجمهورية، والجماعات الحكومية والخاصة.

 

وأوضح القاضى، أنه من المنتظر أن تحصل جامعة بنها، على مستوى أفضل من ذلك، حيث جارى الآن التقييم على مستوى الجامعات العالمية خلال الأيام القادمة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب وحيد الخلوى مساعد رئيس الجامعة للشئون الإدارية، حيث تم ترقية جميع العاملين بإدارة الجامعة وصرف العلاوات المستحقة لهم، وتسوية جميع الحالات التى تبلغ 200 حالة من العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، بالإضافة إلى توفير كافة الرعاية الاجتماعية والطبية والمصايف الترفيهية لجميع العاملين.


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