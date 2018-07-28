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رئيس جامعة المنوفية: الرئيس يدعم الجامعات ووجه بالعمل على تنمية الموارد

السبت، 28 يوليه 2018 08:55 م
رئيس جامعة المنوفية: الرئيس يدعم الجامعات ووجه بالعمل على تنمية الموارد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أعرب الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بما تم اليوم خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات على هامش فعاليات المؤتمر السادس للشباب، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم ورؤساء الجامعات.
 
يأتى هذا الاجتماع تأكيدا على أهمية دور الجامعات المحورى فى تطوير عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حاليا، ودورها الأساسى فى تشكيل الوعى عند الطلاب وغرس قيم الوطنية والانتماء، وتأهيلهم لاستكمال مسيرة العمل الوطنى، وتوعية الشباب بما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات مختلفة.
 
كما أكد الرئيس على أهمية دور أساتذة الجامعات وكل العاملين فى منظومة التعليم الجامعى فى بناء الإنسان المصرى، وشكرهم على كل ما يقدمونه للوطن.
 
وأضاف الخولى، أن الرئيس استعرض فى الاجتماع استراتيجية الدولة خلال الفترة القادمة للتنمية وتطوير قطاعى التعليم والصحة اللذان يحتلان صدارة تلك الاستراتيجية، ودعم الدولة للجامعات المصرية وكافة المؤسسات التعليمية فى مصر، وضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة فى مجال التعليم الجامعى عن طريق التوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية فى كافة المجالات.
 
وأشاد رئيس الجامعة بتوجيه الرئيس لضرورة العمل على تنمية الموارد الذاتية للجامعات بما يساعدها فى تطوير خدماتها التعليمية، والاهتمام بالبحث العلمى لتلبية احتياجات الدولة فى المرحلة القادمة، ودعم الشباب المتميز المبتكرين والباحثين والمتفوقين علمياً.
 
وفى نهاية الاجتماع وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الشكر للرئيس السيسى على دعمه الدائم للجامعات، مؤكدين أن انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب فى جامعة القاهرة هو رسالة تشجيع للجامعات، وعودة لدور الجامعات الهام فى المجتمع المصرى وخدمة الوطن.

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