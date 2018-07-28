رئيس الوزراء: وصلنا لنسب عالمية فى تغطية مشروعات الصرف الصحى

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى - ريهام عبد الله – محمد تهامى زكى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تهيئة البيئة المناسبة للمواطن المصرى من خلال مشروعات الإسكان، حتى يكون لدى الشباب أمل كى يستطيع يمتلك وحدة يعيش بها.

وأوضح مصطفى مدبولى، خلال مشاركته بجلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، أن برامج الإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق العشوائية التى تنفذها مصر بهذا الحجم، لا تنفذها أى دولة بالعالم، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بنهاية الأربعة أعوام المقبلة، بخلاف 200 ألف وحدة بالعشوائيات ومئات الآلاف من الوحدات السكنية بالمستويات المختلفة، مثل سكن مصر ودار مصر وخلافه.

وأضاف مدبولى، أن الدولة وصلت الآن لنسب تغطية عالمية فى مشروعات الصرف الصحى، بعدما كان يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة المصرية فى 2014 بالنسبة للقرى المصرية إذ كانت لا تتجاوز الـ12% فى هذا التوقيت، لكن بعد مرور 4 أعوام وصلنا إلى 34% بمعدل ثلاثة أضعاف، ومستهدف الوصول إلى 65% خلال الأربعة أعوام المقبلة لخدمة سكان الريف، إضافة إدخال تطوير نوعى فى خدمات النقل الجماعى مثل السكة الحديد، وسيكون هناك وجه آخر للسكة الحديد فى مصر مع نهاية 2019 من خلال برنامج طموح يتم تنفيذه حاليا.

وبالنسبة للجانب الثقافى، أشار رئيس الحكومة، إلى أنه سيتم إنشاء مركز ثقافى فى كل مدينة جديدة يتم تنفيذها، باعتباره مركز الإشعاع الحضارى والثقافى فى المرحلة المقبلة، من خلال برنامج قصير المدى لا يتجاوز عامين.