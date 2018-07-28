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رئيس الوزراء المجرى: لا نريد "اتحادا أوروبيا تقوده فرنسا"

السبت، 28 يوليه 2018 06:07 ص
رئيس الوزراء المجرى: لا نريد "اتحادا أوروبيا تقوده فرنسا" فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجرى
برلين (أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، الجمعة فى مقابلة أنه "لا يريد اتحادا أوروبيا تقوده فرنسا"، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية التى ستجرى فى مايو 2019، ستكون "مفصلية"، وقال أوربان فى حديث لصحيفة "بيلد" الالمانية نشرته على موقعها الالكترونى "لم نواجه يوما انتخابات مفصلية كهذه".

وقال رئيس الوزراء المجرى "على الالمان ان يكونوا متيقظين. هناك مفهوم فرنسى معناه بشكل اساسي: قيادة فرنسا لاوروبا، يتم تمويلها بأموال المانية"، دون ان يأتى على ذكر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون بالاسم.

وتابع اوربان "هذا شيء ارفضه. لا نريد اتحادا اوروبيا تحت قيادة فرنسية... كلمة الاوروبيين يجب ان تسمع ويجب انتظار الانتخابات الاوروبية قبل اتخاذ قرارات هامة" فى قضايا مثل الهجرة والموازنة.

وفى ابريل الماضى فاز اوربان بولاية ثالثة على راس الحكومة المجرية على خلفية سياسته المعادية بشدة للهجرة، وتواجهت حكومته مرارا مع المفوضية الاوروبية بخاصة بعد اندلاع أزمة الهجرة فى 2015.

 


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