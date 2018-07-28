رئيس الوزراء: الرئيس يتابع منظومة التأمين الصحى الجديدة وعلاج فيروس C

كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى - محمد تهامى زكى - ريهام عبد الله

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع بنفسه الخطوات التنفيذية لبدء إطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة،

وكشف مدبولى، خلال جلسة رؤية الدولة حول كيفية بناء الإنسان المصرى، ضمن فعاليات المؤتمر السادس للشباب فى جامعة القاهرة، عن استكمال ما تم خلال الأربعة أعوام الماضية من إنشاء مستشفيات جديدة وتطويرى أخرى قائمة، وتطوير نظام الإسعاف المصرى.

وأشار رئيس الوزراء لوجود برنامج طموح جدا لإنهاء كل قوائم الانتظار للمرضى خلال 6 شهور بناء على تعليمات الرئيس السيسى، كما نعمل أيضا على برنامج الكشف والعلاج لفيروس C ليكون أكبر مشروع تتبناه دولة فى التاريخ، ويستهدف الكشف عن المرض فى 45 مليون مصرى ومعالجة المرضى منهم فى فترة لا تتجاوز العامين للقضاء عليه نهائيا مثلما نجحنا قبل ذلك فى القضاء على أمراض كانت متوطنة فى مصر.

وأوضح مدبولى، لتطبيق التأمين الصحى لابد من مستشفيات نموذجية تكون على أعلى درجة من الإدارة والتطوير، سواء من خلال الحكومة أو مشاركة المجتمع المدنى والأهلى، وسيتم البدء بعدد 49 مستشفى نموذجى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، وكل هذا لضمان أفضل صحة للمواطن المصرى.