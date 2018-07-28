دواوين الوزارات × 24 ساعة..المئات يؤدون صلاة خسوف القمر ويتابعون الظاهرة

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرا الصحة والتعليم العالى يتفقدان "مرضى قوائم الانتظار" بمعهد القلب

الصحة: تسهيل تسجيل أدوية الشركات الحكومية لتوفير احتياجات منظومة التأمين

وزارة التموين:

"التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تناشد مستفيدى الضمان من ذوى الإعاقة بأسوان التقدم للقومسيون الطبى

"التضامن" تبدأ اليوم ورش عمل للجمعيات الأهلية حول مشروع "2 كفاية"

وزارة الإسكان:

​ مصطفى مدبولى: تنفيذ وإنهاء 56 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان يُصدر 53 قرارًا إداريًا بإزالة التعديات بالمدن الجديدة

وزارة الأوقاف:

السلطان حسن وصلاح الدين ومصطفى محمود أشهر مساجد تؤدى صلاة الخسوف

صور.. المصريون يؤدون صلاة الخسوف بالمساجد.. مسجد مصطفى محمود يفاجئ المصلين بتليسكوب لمشاهدة الظاهرة الفلكية الأعظم.. والمراصد بالقطامية وحلوان تظهر وجه القمر.. والأوقاف: المساجد ملجئ المصريين فى السراء والضراء

فيديو و صور.. المئات يؤدون صلاة خسوف القمر ويتابعون الظاهرة بمرصد حلوان

وزارة النقل:

فيديو.. وزارة النقل: لا تأجيل لمشروع كهربة إشارات خط القاهرة – الإسكندرية

وزير النقل: توفير تمويل من الموازنة لسرعة تطوير إشارات خط القاهرة ـ بنى سويف

"السكة الحديد" تنتهى من استعدادات عيد الأضحى.. تشغيل 26 قطارًا إضافيًا لخطوط الصعيد ابتداءً من 15 أغسطس المقبل.. تشمل 8 قطارات مكيفة والباقى عادى.. وطرح مقاعدها للحجز أمام المسافرين قبل موعد السفر بـ48 ساعة

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تنفى وجود ديدان داخل اللحوم المباعة عند الجزارين بالأسواق

الزراعة: لم يتم رصد حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بأسيوط.. فيديو

وزارة التعليم العالى:

موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

وزير التعليم العالى: الرئيس يحضر جلسة "الأعلى للجامعات" بجامعة القاهرة غدا

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: إنهاء 949 معاملة قنصلية بالرياض والتصديق على 20 عقد عمل