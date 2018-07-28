ختام التدريب الأول من ورش وزارة التضامن للجمعيات الأهلية "2 كفاية"

كتب مدحت وهبة

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأول من ورش عمل الجمعيات الأهلية الشريكة بمشروع 2 كفاية تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ حيث أقيم التدريب الأول فى يومي الجمعة والسبت.

وأقيمت الورش لعشر محافظات يشملها البرنامج وهي البحيرة والجيزة والفيوم وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والمنيا والأقصر وأسوان.

وجاءت محاور ورش العمل عدة موضوعات وهي أبعاد القضية السكانية بمصر، إدارة عيادات تنظيم الأسرة، أسس تنفيذ وإدارة ومتابعة حملات طرق الأبواب.

وتم تقسيم المحافظات على أيام الورش حيث تم تدريب محافظات الجيزة - الفيوم - البحيرة - بني سويف يومي الجمعة والسبت.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن خلال محاضرته للجمعيات إن برنامج 2 كفاية يعمل علي الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف1,148,861 مشيرا إلى أن البرنامج يعمل من خلال محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيرى المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعياتالأهلية المعنية.

وأضاف عثمان أن مشروع 2 كفاية يستهدف 10 محافظات هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، وذلك تمهيدا لبدء حملات طرق الابواب مع مطلع شهر سبتمبر بمعدل 342 ألف زيارة و 408 ندوة شهرية