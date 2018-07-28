حصاد أهم الأخبار.. إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

كتبت أسماء نصار

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

التعليم: الانتهاء من شكل المناهج الجديدة والمحتوى التفاعلى للمقررات

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التنمية المحلية تطلق مبادرة لتأهيل الشباب والانضمام لبرنامج "قيادات المستقبل"

"موانئ البحر الأحمر" تعلن عن ارتفاع إيراداتها لـ1.95 مليار جنيه فى 2018

تعرف على قطارات عيد الأضحى الإضافية وموعد حجز تذاكرها فى 12 معلومة

محافظة القاهرة: توزيع شنط مدرسية بمحتوياتها بـ60 جنيها للأولى بالرعاية