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السبت، 28 يوليه 2018 05:39 م
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حصاد أهم الأخبار.. إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

السبت، 28 يوليه 2018 05:03 م
حصاد أهم الأخبار.. إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتبت أسماء نصار
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

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