حبس 16 من "أولتراس أهلاوى" 3 سنوات بتهمة البلطجة والتجمهر وبراءة 3 آخرين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل بحبس 16 متهما 3 سنوات مع النفاذ، وبراءة 3 آخرين من رابطة "أولتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى.

وأحالت النيابة 17 من أعضاء "أولتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

وألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى "فرع الجزيرة"، لحضور مباراة لفريق كرة اليد، وحرروا لهم المحضر رقم 4346 جنح قصر النيل لسنة 2017.