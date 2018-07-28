حالة الطقس اليوم السبت 28/7/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وشمال الصعيد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22 .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور السحب المنخفضة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

توالي درجات الحرارة إنخفاضها بشكل طفيف آخر ويبقى الجو صيفياً عادياً نهاراً ومنعش ولطيف ليلاً وفجراً، بإستثناء المناطق الغورية التي ستشهد جواً حاراً بشكل كبير. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.