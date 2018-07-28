جامعة طنطا تكرم وفود طلاب الجامعات العربية فى ختام برنامج التبادل الطلابى

كرمت جامعة طنطا اليوم، طلاب وفود الجامعات العربية الأربعة المشاركة فى برنامج التبادل الطلابى "سلطنة عمان واليمن وفلسطين والأردن" بعد انتهاء مدة تدريبهم فى الجامعة ومنحتهم جامعة طنطا شهادات تقدير وهدايا تذكارية كنوع من الشكر والترحيب بهم فى السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا، استقبلت فى بداية يوليو الجارى عدد من طلاب 4 جامعات عربية، بهدف تدريبهم ضمن برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية.

حضر حفل التكريم الدكتور صالح الغزي، عميد شئون الطلاب بجامعة نزوى العمانية، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامى بجامعة طنطا.