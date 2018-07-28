جامعة بنها تشارك بـ 13 طالبا بمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي

القليوبية إبراهيم سالم

تشارك جامعة بنها، بإشراف الدكتور السيد القاضي بمؤتمر الشباب في نسخته السادسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بـ 13 طالبا من أبناء الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من اعضاء هيئة التدريس المتميزين بالبحث العلمى بالجامعة.

وبدوره أكد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة شرفت بهذه الدعوة لحضور مؤتمر الشباب كإحدى الجامعات الحكومية في مصر، للاستماع للطرح المقدم من شباب مصر في تلك الجامعات، مشيرا إلى أنه لابد من الأخذ بتوصياتهم والعمل على دراستها بشكل جدى، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمرات السابقة.

وأضاف "القاضي" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه إذا أتيحت الكلمة لشباب جامعة بنها وله كممثل لها سيقوم بطرح مجموعة من الأفكار تتجاوز الـ 10 موضوعات منها ربط خدمات الجامعات بالمجتمع والعمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الشباب والبحث العلمى،إلى جانب إعادة النظر في نظام القبول بالجماعات، وايضا إعادة النظر في نظام تكليف المعيدين لأنه يعتمد على المجموع فقط، لكن هناك أمور أخرى لا بد من وضعها في الحسبان.

وتابع رئيس جامعة بنها، أن من بين الأفكار التي سيتم طرحها الاهتمام بالبحث العلمى وتدويل الجامعات والسماح للجامعات الحكومية بعمل أفرع بالشراكة من الجامعات الأجنبية، او الدخول في شراكة مع الجامعات الخاصة، قائلا "ميزانية الجامعات الحكومية كلها من الحكومة، وهذا يمثل عبئ كبير جدا، وعندنا جامعات خاصة داخل مصر لديها أرباح كبيرة جدا مع العلم أن تعتمد في عملها على الموارد البشرية من الجامعات الحكومية، فأصبحت الجامعات الحكومية هي الداعم للجامعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وفي النهاية تحصل هى على الربح بالكامل".

وطالب القاضي، بالسماح للجامعات الحكومية بتعظيم الاستفادة من المنشآت الخاصة بالجامعات الحكومية والسماح لها بقبول جزء خاص من الطلاب بمصروفات، من شأنه دعم الجزء المجاني الموجود حاليا بالجامعات، وبالتالي سيخفف من الأعباء المالية على كاهل الدولة، وفي نفس الوقت حافظنا على جودة ومجانية التعليم.