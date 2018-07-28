جامعة بنها تؤجل الاحتفال بيوم التميز العلمى

كتب محمد حجازى

قررت جامعة بنها تأجيل احتفالية يوم التميز العلمى الرابع بجامعة بنها، التى كان مقررًا إقامته صباح غدا الأحد، وذلك لحضور الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء وقيادات الجامعه مؤتمر الشباب السادس المقام بجامعة القاهرة، الذى بدأ أعماله اليوم السبت، ويستمر على مدى يومين، على أن يتم تحديد موعدا جديدا لإقامة يوم التميز العلمى الرابع.

وقال القاضى إن الجامعه تحرص على إقامة هذه الاحتفاليه تكريمًا لكل الجهود التى بذلت فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية، وحتى تقول الجامعة لكل من بذل جهداً "نحن نشكركم، ونقدر جهدكم، ونطالبكم باستمرار العمل والتميز".