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السبت، 28 يوليه 2018 09:40 م
خالد صلاح
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توقف إحدى مصانع الثلاجات عن العمل بسبب نقص "الألومنيوم"

السبت، 28 يوليه 2018 09:00 م
توقف إحدى مصانع الثلاجات عن العمل بسبب نقص "الألومنيوم" الالمونيوم
كتبت دانه الحديدى
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تلقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، شكوى من إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، والتى أكدت توقف المصنع الخاص بالثلاجات و"الديب فريزر" عن العمل بسبب نقص خام الألومنيوم.
 
وأوضح رئيس قطاع التصنيع المحلى بالشركة لـ"اليوم السابع"، أن المصنع متوقف منذ حوالى 10 أيام عن العمل، بسبب توقف الشركتين المصنعتين لـ"المبخرات"، وهى إحدى مكونات التصنيع الأساسية للثلاجات و"الفريزر"، عن توريدها، وذلك لعدم حصولها على خام الألومنيوم اللازم للتصنيع من مجمع الالمونيوم لنجع حمادى.
 
وأشار إلى أن المصنع المتوقف يعمل به حوالى 600 عامل، وتوقفه يتسبب فى خسائر فادحة بالشركة.
 
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الألومنيوم

الثلاجات

غرفة الصناعات الهندسية

مجمع نجع حمادى

اخبار الاقتصاد




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