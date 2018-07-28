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السبت، 28 يوليه 2018 05:48 م
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توزيع جوازات السفر على حجاج الجمعيات الأهلية وغرفة عمليات بدمياط

السبت، 28 يوليه 2018 04:47 م
توزيع جوازات السفر على حجاج الجمعيات الأهلية وغرفة عمليات بدمياط جانب من الاجتماع
دمياط معتز الشربينى
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انعقد اليوم السبت الاجتماع الثانى لحجاح الجمعيات الأهلية برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، رئيس بعثة الإشراف العام السابق، وذلك لتوزيع الجوازات على السادة حجيج بيت الله استعدادا لسفر البعثة المقرر فى الأول من أغسطس المقبل و الموافق الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال عبد الغفار لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع ضم هيئة الإشراف ومكتب الحج بالمديرية وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المديرية و تناول اللقاء عرض بعض التعليمات المهمة فيما يخص تنظيم الرحلة .

 كما أعلن  عبد الغفار ، انعقاد غرفة عمليات الحج لهذا العام من  الأسبوع الماضى وحتى عودة الرحلة ويكون العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأكد  بذل المديرية جميع الجهود لضمان رحلة موفقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن غرفة العمليات تنعقد تحت رعاية  الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة نائباً عنه.

 

 


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