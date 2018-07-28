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السبت، 28 يوليه 2018 02:46 م
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تموين بئر العبد: احتياطى استراتيجى يكفى 6 أشهر ومستعدون لعيد الأضحى

السبت، 28 يوليه 2018 02:32 م
تموين بئر العبد: احتياطى استراتيجى يكفى 6 أشهر ومستعدون لعيد الأضحى سلع غذائية - أرشيفية
أ ش أ
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تعمل الحكومة بكافة أجهزتها على توفير كافة السلع التموينية للمواطنين فى شمال سيناء، حتى يتمكن كافة المواطنين من صرف مخصصاتهم التموينية بكل سهولة ودون أية مشاكل، ومن جهته، قال على سليمان مدير إدارة التموين ببئر العبد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك احتياطيا استراتيجيا من المواد التموينية يكفى لمدة 6 أشهر مقبلة، مؤكدا أن ما يتم الترويج له بوجود أى نقص من المواد التموينية لا أساس له من الصحة إطلاقا.

وأكد أنه يتم توفير جميع السلع التموينية للمواطنين عن طريق البطاقات التموينية الذكية "سكر وزيت وأرز وخبر ودقيق"، فضلا عن الرقابة المستمرة بصفة يومية من أجل أن يحصل كل مواطن على حقه بكل سهولة ويسر، وأضاف أن بئر العبد يوجد بها 9 مكاتب تموينية و24 وحدة محلية تعمل جميعها بمنظومة الحاسب الآلى لخدمة الأهالى وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم طول أيام الشهر، مشيرا إلى أن كافة المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حيث يتم توفير الدقيق اللازم لها فضلا عن توفير الدقيق أيضا للمخابز الخاصة.

وأوضح أن المواد البترولية متوفرة فى جميع المحطات ويتم تشغيل محطات معينة فى ظل الظروف الأمنية، مشيرة إلى أن الجميع يتفهم الوضع ويريد أن يساعد الدولة لتحقيق أهدافها والقضاء على الإرهاب، وأوضح أن هناك رقابة مشددة على الأسواق تتم بصفة يومية لضمان عدم تلاعب أى تاجر فى الأسعار، وأنه لا توجد أى شكاوى من المواطنين بشأن نقص أية سلعة غذائية.

وأشار سليمان، إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية لتوفير خراف الأضاحى للمواطنين المحتاجين والمستحقين بسعر الجملة من أجل الاستعداد لعيد الأضحى، مثمنا الجهود التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية من أجل دخول السلع والمواد الغذائية، وقال إن بئر العبد يوجد بها 3 مستودعات لأنابيب البوتاجاز، مشيرا إلى أنه يتم توفير الأنبوبة إلى المواطنين فى منازلهم بالسعر الرسمى 55 جنيها.


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