تفعيل التبادل الطلابى بين جامعة المنصورة وجامعة ترنوبل بأوكرانيا

الدقهلية - شريف الديب

صرح الدكتور حسين الصباغ، منسق الاتفاقية الموقعة بين جامعة المنصورة وجامعة ترنوبل بأوكرانيا، أنه فى إطار تفعيل الاتفاقية - والتى تضمنت تبادل أعضاء هيئة التدريس وتبادل الطلاب - فقد تم تفعيل المرحلة الثانية للتبادل الطلابى لاكتساب الخبرات التعليمية والتدريبية للجامعات الأجنبية، وكذلك عمل معايشة كاملة لحياة الطلاب التعليمية والتدريبية لطلاب جامعة ترنوبل .

وقد شارك الطالب مصطفى عبد الرحيم رضوان، طالب المستوى الثالث بصيدلة المنصورة، بحضور اللقاء الثقافى الصيفى السنوى بدعوة من جامعة ترنوبل بأوكرانيا، وقد استقبل الطالب، رئيس جامعة ترنوبل البروفيسور ميخايلو كوردا، والدكتورة ناتاليا ليسنشوك مديرة التعاون الدولى.

وقد أشاد الجانب الأوكرانى بمستوى الطالب المصرى وابن جامعة المنصورة، وما قدمه من عرض تقديمى عن مصر وجامعة المنصورة، وحضر الملتقى ممثلون من طلاب الجامعات من 40 دولة حول العالم.



























