تفاصيل لقاء على عبد العال ووفد برلمانى برئيس البرلمان البوروندى "صور"

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

استقبل مساء اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، Pascal NYABENDA، رئيس الجمعية الوطنية ببوروندى والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من البرلمان المصرى وكيلى المجلس، والمستشار نائب الأمين العام، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندى، حيث أكد الدكتور عبدالعال حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندى، خاصة أن البلدين يربطهما رابط تاريخى هو شريان مياه النيل.

كما تطرق الدكتور عبدالعال إلى دور مصر الداعم دائماً لبوروندى، سواء على صعيد دعم عدد من المشروعات التنموية فى مجالات مختلفة، أو من خلال دعم بوروندى فى المحافل الدولية والأفريقية المختلفة. وفى المقابل، تطرق إلى دور بوروندى الداعم لمصر فى ملف حوض النيل.

كما تطرق إلى حرص مصر أيضاً على دعم علاقات التعاون مع بوروندى على المستوى البرلمانى من خلال النظر فى تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وكذلك استفادة البرلمان البوروندى من الخبرات المصرية من خلال دورات تدريبية لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البرلمانية البوروندية.

على الجانب الآخر، تطرق رئيس الجمعية الوطنية البوروندية، إلى دور مصر الداعم لبوروندى فى كافة المجالات، وأكد أن هذا الدور محل تقدير من جانب فئات الشعب البوروندى، وأعرب عن تطلع بلاده إلى استكمال هذا الدور الداعم فى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.

وفى ملف حوض النيل، أكد حرص بوروندى على حصول مصر على حصتها العادلة من مياه النيل، كما أكد ضرورة التنسيق المسبق بين دول حوض النيل تجاه أية مشروعات تعتمد على مياه النيل، لضمان عدم الإضرار بأى دولة من دوله وبأى شكل من الأشكال.

وأكد اتفاقه مع الدكتور عبدالعال بشأن أهمية تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين. وفى نهاية اللقاء، ووجه الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة بلاده على رأس وفد برلمانى لاستكمال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وقضايا الاهتمام المشترك.











































