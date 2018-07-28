video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل لقاء على عبد العال ووفد برلمانى برئيس البرلمان البوروندى "صور"

السبت، 28 يوليه 2018 11:47 م
تفاصيل لقاء على عبد العال ووفد برلمانى برئيس البرلمان البوروندى "صور" رئيس البرلمان المصرى و البوروندى
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل
إضافة تعليق

استقبل مساء اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، Pascal NYABENDA، رئيس الجمعية الوطنية ببوروندى والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من البرلمان المصرى وكيلى المجلس، والمستشار نائب الأمين العام، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية، وعدد من أعضاء اللجنة.

 

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندى، حيث أكد الدكتور عبدالعال حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندى، خاصة أن البلدين يربطهما رابط تاريخى هو شريان مياه النيل.

كما تطرق الدكتور عبدالعال إلى دور مصر الداعم دائماً لبوروندى، سواء على صعيد دعم عدد من المشروعات التنموية فى مجالات مختلفة، أو من خلال دعم بوروندى فى المحافل الدولية والأفريقية المختلفة. وفى المقابل، تطرق إلى دور بوروندى الداعم لمصر فى ملف حوض النيل.

 

كما تطرق إلى حرص مصر أيضاً على دعم علاقات التعاون مع بوروندى على المستوى البرلمانى من خلال النظر فى تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وكذلك استفادة البرلمان البوروندى من الخبرات المصرية من خلال دورات تدريبية لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البرلمانية البوروندية.

 

على الجانب الآخر، تطرق رئيس الجمعية الوطنية البوروندية، إلى دور مصر الداعم لبوروندى فى كافة المجالات، وأكد أن هذا الدور محل تقدير من جانب فئات الشعب البوروندى، وأعرب عن تطلع بلاده إلى استكمال هذا الدور الداعم فى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.

 

وفى ملف حوض النيل، أكد حرص بوروندى على حصول مصر على حصتها العادلة من مياه النيل، كما أكد ضرورة التنسيق المسبق بين دول حوض النيل تجاه أية مشروعات تعتمد على مياه النيل، لضمان عدم الإضرار بأى دولة من دوله وبأى شكل من الأشكال.

 

وأكد اتفاقه مع الدكتور عبدالعال بشأن أهمية تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين. وفى نهاية اللقاء، ووجه الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة بلاده على رأس وفد برلمانى لاستكمال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وقضايا الاهتمام المشترك.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

على عبد العال يستقبل رئيس برلمان سريلانكا ووفد رفيع المستوى

النواب يلتقطون صورة تذكارية مع على عبد العال عقب نهاية دور الانعقاد الثالث

اخبار البرلمان

اخبار مصر

مجلس النواب

على عبد العال

البوروندى




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة