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تعليق حركة الطيران من السواحل الشرقية لليابان بسبب إعصار "جونجدارى"

السبت، 28 يوليه 2018 11:37 ص
تعليق حركة الطيران من السواحل الشرقية لليابان بسبب إعصار "جونجدارى" اعصار - أرشيفية
أ ش أ
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ألغت اليابان نحو 337 رحلة جوية، اليوم السبت، بسبب اقتراب قدوم إعصار "جونجدارى" إلى الساحل الشرقى للبلاد.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت نحو 107 رحلات طيران، كما ألغت خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية 130 رحلة أخرى، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تهبط وتقلع الرحلات الجوية فى مطار "هانيدا" بطوكيو ومطار "ناريتا" الدولى بشرق طوكيو.

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت خلال الأيام القليلة الماضية من إعصار "جونجدارى" الذى أفادت بأنه من المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال فى وقت مبكر من صباح اليوم مع رياح تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا فى الساعة فى مركزها، ويتبع الإعصار موجة حر شديدة فى اليابان وانهيارات أرضية وفيضانات مدمرة فى المناطق الغربية.


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