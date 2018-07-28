تعرف على مزايا قدمتها جامعة بنها للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

القليوبية - نيفين طه

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إن الجامعة قدمت مزايا عظيمة لجميع طلاب الثانوية العامة المتفوقين هذا العام، والملتحقين بالجامعة من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تتكفل بالمصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب من مواردها الذاتية، كما تتيح الجامعة لهؤلاء الطلاب الإقامة بالمدن الجامعية دون شرط مع تكفل الجامعة للمصروفات، وتسلم لهم الكتب والمذكرات وأى مطبوعات تخص الدراسة مجانا، وإتاحة فرصة المشاركة فى تمثيل الجامعة فى اللقاءات والمؤتمرات التى يدعو إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أو الساده الوزراء، والمشاركة فى الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تقيمها الجامعة أو التى تدعى إليها، وإتاحة الفرصة لهم فى المشاركة المجتمعية، والتدريب على نفقة الجامعة بأكاديمية ناصر العسكرية، ومراكز التدريب داخل وخارج الجامعة، وفرص التدريب الصيفى بالشركات والمصانع والمشاريع العملاق، وفرصة التشغيل ضمن مشروع التشغيل الطلابى بمشاريع الجامعة لمن يرغب منهم.

وأشار القاضى، إلى أنه يتم تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية لهم ولأسرهم ويمنح للطلاب المتفوق بطاقة جامعية مميزة يذكر بها ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية، والتى تتيح له الأولوية فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجامعة .