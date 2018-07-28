video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مزايا قدمتها جامعة بنها للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

السبت، 28 يوليه 2018 04:21 م
تعرف على مزايا قدمتها جامعة بنها للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إن الجامعة قدمت مزايا عظيمة لجميع طلاب الثانوية العامة المتفوقين هذا العام، والملتحقين بالجامعة من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تتكفل بالمصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب من مواردها الذاتية، كما تتيح الجامعة لهؤلاء الطلاب الإقامة بالمدن الجامعية دون شرط مع تكفل الجامعة للمصروفات، وتسلم لهم الكتب والمذكرات وأى مطبوعات تخص الدراسة مجانا، وإتاحة فرصة المشاركة فى تمثيل الجامعة فى اللقاءات والمؤتمرات التى يدعو إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أو الساده الوزراء، والمشاركة فى الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تقيمها الجامعة أو التى تدعى إليها، وإتاحة الفرصة لهم فى المشاركة المجتمعية، والتدريب على نفقة الجامعة بأكاديمية ناصر العسكرية، ومراكز التدريب داخل وخارج الجامعة، وفرص التدريب الصيفى بالشركات والمصانع والمشاريع العملاق، وفرصة التشغيل ضمن مشروع التشغيل الطلابى بمشاريع الجامعة لمن يرغب منهم.

وأشار القاضى، إلى أنه يتم تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية لهم ولأسرهم ويمنح للطلاب المتفوق بطاقة جامعية مميزة يذكر بها ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية، والتى تتيح له الأولوية فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجامعة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنها: صيانة جميع الكليات استعدادا للعام الدراسى الجديد

جامعة بنها

طلاب الثانوية العامة

رئيس جامعة بنها

طلاب الثانوية العامة المتفوقين

مؤتمرات جامعة بنها

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة