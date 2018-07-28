تعرف على قطارات عيد الأضحى الإضافية وموعد حجز تذاكرها فى 12 معلومة

كتب رضا حبيشى

انتهت هيئة السكة الحديد من استعدادات عيد الأضحى وإعداد جدول تشغيل القطارات الإضافية التى سيتم الدفع بها خلال أيام العيد بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

ويقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن جدول القطارات الإضافية ومواعيد رحلاتها وموعد طرح مقاعدها للحجز.

1ـ سيتم تشغل 26 قطار إضافى تشمل 8 قطارات مكيفة والباقى عادى.

2ـ تشغيل القطارات الإضافية سيبدأ من 15 لمدة 17 يوميًا حتى يوم 31 أغسطس المقبل.

3ـ الهدف من تشغيل القطارات الإضافية استيعاب الإقبال الكبير على السفر خلال العيد.

4ـ طرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز أمام الجمهور قبل موعد السفر بـ 48 ساعة.

5ـ سيتم تشغيل القطارات الإضافية بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى العادى.

6ـ إضافة عربات علاوة على قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

7ـ القطارات الإضافية المكيفة تشمل:

ـ قطار رقم 1934 القاهرة ـ أسوان يتم تشغيله ابتداء من 15 حتى 30 أغسطس ويقوم من القاهرة الساعة 20.15 ليصل أسوان 08.50 من صباح اليوم التالى.

ـ قطار رقم 1935 أسوان ـ القاهرة يتم تشغيله ابتداء من 16 حتى 31 أغسطس ويقوم من أسوان 13.30 ليصل القاهرة 02.05 من صباح اليوم التالى.

ـ قطار قم 1936 القاهرة ـ أسوان يتم تشغيله ابتداء من 15 حتى 30 أغسطس ويقوم من القاهرة 23.10 ليصل أسوان 11.45 من صباح اليوم التالى.

ـ قطار رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يتم تشغيله ابتداء من 16 حتى 31 أغسطس ويقوم من أسوان 18.20 ليصل القاهرة 07.00 من صباح اليوم التالى.

ـ قطار رقم 1938 القاهرة ـ أسوان يتم تشغيله فقط يوم 19 أغسطس فقط ويقوم من القاهرة 18.45 ليصل أسوان 07.20 صباح اليوم التالى.

ـ قطار رقم 1939 أسوان ـ القاهرة يتم تشغيله 28 أغسطس فقط ويقوم من أسوان 13.50 ليصل القاهرة 02.20 صباح اليوم التالى.

ـ قطار 1940 الإسكندرية ـ أسوان يتم تشغيله 19 أغسطس فقط ويقوم من الإسكندرية 21.40 ليصل أسوان 13.00 ظهر اليوم التالى.

ـ قطار رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتم تشغيله يوم 27 أغسطس فقط ويقوم من أسوان 21.30 ليصل الإسكندرية 13.25 ظهر اليوم التالى.

8ـ القطارات الإضافية المميزة تضم 4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان من 15 حتى 31 أغسطس وهى:

ـ قطارى رقمى 2202 و2204 القاهرة ـ أسوان يقومان من القاهرة على التوالى الساعة 09.15 و15.20 ويصلان أسوان على التوالى 22.20 و04.25.

ـ قطارى رقمى 2203 و2205 أسوان يقومان من أسوان على التوالى 08.50 و23.50 ويصلان القاهرة على التوالى 21.50 و13.55.

9ـ جدول القطارات الإضافية يشمل 8 قطارات لأهالى النوبة تقوم من الإسكندرية والقاهرة لأسوان رحلات ذهاب وعودة.

10ـ جدول الإضافى قطاران يقومان برحلة ذهاب وأخرى عودة لصالح نادى الجعافرة الرياضى الإسكندرية ـ أسوان والعكس يومى 17 أغسطس و 26 أغسطس.

11ـ قطاران يقومان برحلة ذهاب وأخرى عودة لصالح الاتحاد النوعى بين القاهرة ـ أسوان والعكس يومى 17 أغسطس و24 أغسطس.

12ـ السكة الحديد ستقوم بزيادة عدد القطارات الإضافية فى حالة الضرورة أو الاحتياج.