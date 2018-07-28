تظاهرات حاشدة ضد رفع سن التقاعد فى روسيا

أ ف ب

شارك عشرات الآلاف، السبت، فى مختلف انحاء روسيا فى تظاهرات دعا إليها الحزب الشيوعى الروسى احتجاجا على مشروع رفع سن التقاعد الذى يناقشه البرلمان.

فى موسكو، شارك 100 ألف شخص بحسب المنظمين ولكن مراقبين تحدثوا عن عدد أقل فى تجمع حصل على تصريح بتنظيمه. وردد المتظاهرون شعارات مثل "بوتين، أرفع يدك عن تقاعدنا". وحملوا لافتات كتب عليها: "نريد أن نعيش على معاشاتنا وليس أن نموت فى العمل".

وشملت التظاهرات عشرات المدن الأخرى من الشرق الأقصى إلى سيبيريا وغرب روسيا. وفى سان بطرسبرج، ثانى أكبر مدن البلاد، تجمع نحو ألف شخص رافعين أعلاماً حمراء، وحمل البعض صور ستالين.

وفى نوفوسيبيرسك، فى غرب سيبيريا، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" أن 1200 شخص شاركوا فى الاحتجاج، نقلا عن البلدية.

وتم التعبير عن هذه المعارضة غير المألوفة لإجراء دعمه الرئيس فلاديمير بوتين من خلال عريضة إلكترونية تدعو إلى إلغاء الإصلاح جمعت 2,9 مليون توقيع. فالحزب الشيوعى المتصالح مع الكرملين، يعبر أحيانا عن معارضته لبعض الاجراءات.