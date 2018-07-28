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السبت، 28 يوليه 2018 09:24 م
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"تضامن دمياط" تعلن انطلاق أولى فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات"

السبت، 28 يوليه 2018 08:06 م
"تضامن دمياط" تعلن انطلاق أولى فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" جانب من الحملة
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط، برئاسة حسام عبد الغفار، انطلاق أولى فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك بمدينة رأس البر.
 
وشارك فى تلك الفعاليات نادى الدفاع الاجتماعى بفارسكور، وشباب متطوعين بالصندوق، حيث تضمنت الفعاليات جولة لمجموعات من الشباب فى الشوارع الرئيسية بالمدينة لتعريف الأفراد بالصندوق وأنشطته وكيفية علاج الإدمان الذى يتم فى سرية تامة من خلال الخط الساخن، ومن المقرر أن تستمر تلك الفاعلية لمدة خمسة أيام متتالية.

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