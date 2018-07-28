تسليم 500 مصنع جاهز بالتراخيص لرجال الأعمال فى 3 مجمعات صناعية

كتب إسلام سعيد

تواصل هيئة التنمية الصناعية، تسليم عدد 500 مصنعاً جاهزا بالتراخيص فى 3 مجمعات صناعية بمدن السادات فى المنوفية وبدر فى القاهرة وجنوب الرسوة فى بورسعيد بصورة منتظمة منذ مطلع شهر يونيو 2018 بتكلفة 890 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار أكد مصدر مسئول، لـ"اليوم السابع"، أن كل من يستوفى الشروط والأوراق يتقدم ويستلم وحدته وفق إجراءات معلنة فى وقت سابق ووفق ما نصت عليه كراسة الشروط الخاصة بالمجمعات، مرجحا الانتهاء من تسليم الوحدات الشهر المقبل.

وتتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزارة الصناعة والتجارة وتقوم بدور تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال عامى 2016،2017 بإجمالى استثمارات تقدر بـ42.7 مليار جنيه توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2015.

ورغم التوسع فى طرح الأراضى الصناعية خلال العامين السابقين إلا أنه هناك طلب متزايد على الأراضى الصناعية يصل إلى 9275 مليون متر مربع لعدد 280 مشروع بحجم استثمارات تبلغ 100.36 مليار جنيه منها حوالى 49.8% استثمارات أجنبية من إجمالى الاستثمارات.

وتوزع نسبة الأراضى المطلوبة من الإجمالى بين 50.2% محليا، 7.3% دول عربية، 5.5% أوروبا، 35% آسيا، 2% للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتزم هيئة التنمية الصناعية، طرح مساحة 6 مليون متر مربع خلال العام الجارى موزعة بين 2 مليون متر مربع فى السادات تتولى تطويرها الهيئة، و4 مليون متر مربع فى برج العرب موزعة بين 2 مليون متر مربع من خلال مطور صناعى و2 مليون متر مربع بواسطة الهيئة.

وتعتزم هيئة التنمية الصناعية بحسب استراتيجية وزارة الصناعة، توفير نحو 60 مليون متر مربع حتى عام 2020 تم حتى الآن توفير 31.5 مليون متر مربع منها.

هناك 4 نماذج للمصانع الجاهزة للتسليم والمطروحة ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص النموذج الأول بمساحة 390 مترا يصل سعره 867 ألف جنيه للنموذج ذات الطابق الواحد وبالنسبة للطابقين لنفس المساحة يكون سعره مليونا و281 ألف جنيه.

وأما النموذج الثانى على مساحة 700 متر فيصل تكلفته مليونا و240 ألف جنيه للنموذج ذات الطابق الواحد، ولنفس النموذج ذات للطابقين فإن سعره 2 مليون جنيه.

والنموذج الثالث من المصانع المطروحة فى مدينة السادات تصل مساحته لـ800 متر تكلفته مليون و650 ألف جنيه المصنع ذات الطابق الواحد وبالنسبة للمصنع ذو للطابقين فإن سعره مليونى جنيه و450 ألف جنيه.

أما المصنع ذو المساحة الأكبر وهو أكبر نموذج تم طرحه فى مدينة السادات تصل مساحته لـ960 مترا مربعا وتبلغ تكلفة النموذج ذات الطابق الواحد مليونى و100 ألف جنيه، والنموذج الطابقين سعره 3 ملايين و100 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تم تدشينها خلال شهر ديسمبر 2016 وتم طرح كراسات شروط 296 مصنعا فى مدينة السادات وقتها وبعدها تم استكمال الطرح فى مدينة بدر وبورسعيد.