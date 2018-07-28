تسليم جثة عامل عثر عليه متفحما بحريق مول الموسكى لأسرته والتصريح بالدفن

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تسليم جثمان عامل لأسرته، عثر عليه متفحما في حريق مول الموسكى، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة الضحية ، وإعداد تقرير فني حول الصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب الوفاة .

وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات، حول الواقعة وأنتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة وجود شبهه جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة إلى أسرة الضحية، بعد التعرف على هويته، وتبين أنه من محافظة المنيا، ويعمل في أحد المحال التجارية بالمول، فيما تستمع إلى أقوال صاحب المحل وعدد من العاملين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عامل داخل محل بالقرب من شارع جوهر الصقلى وبالانتقل والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين أن الجثة كانت في أحد المخازن للمحال المحترقة بمول الموسكي .

شهدت منطقة الموسكى نشوب حريق هائل في أحد المخازن الخاصة بالملابس الواقع في شارع جوهر الصقلي في حي الموسكي، وأدى لتدمير مول وعدد من المحلات التجارية.