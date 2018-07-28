video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تسليم جثة عامل عثر عليه متفحما بحريق مول الموسكى لأسرته والتصريح بالدفن

السبت، 28 يوليه 2018 01:43 م
تسليم جثة عامل عثر عليه متفحما بحريق مول الموسكى لأسرته والتصريح بالدفن حريق الموسكى-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قررت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تسليم جثمان عامل لأسرته، عثر عليه متفحما في حريق مول الموسكى، وصرحت بالدفن. 
 
وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة الضحية ، وإعداد تقرير فني حول الصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب الوفاة .
وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات، حول الواقعة وأنتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة وجود شبهه جنائية من عدمه.
 
واستمعت النيابة إلى أسرة الضحية، بعد التعرف على هويته، وتبين أنه من محافظة المنيا، ويعمل في أحد المحال التجارية بالمول، فيما تستمع  إلى أقوال صاحب المحل وعدد من العاملين. 
 
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عامل داخل محل بالقرب من شارع جوهر الصقلى وبالانتقل والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين أن الجثة كانت في أحد المخازن للمحال المحترقة بمول الموسكي . 
 
شهدت منطقة الموسكى نشوب حريق هائل في أحد المخازن الخاصة بالملابس الواقع في شارع جوهر الصقلي في حي الموسكي، وأدى لتدمير مول وعدد من المحلات التجارية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق الموسكى.. معاينة النيابة: تفحم بضائع بخسائر 2 مليون جنيه

حريق الموسكى.. شاهد لحظة اندلاع النيران فى المول التجارى

حريق الموسكى.. صور لحظة تدمير النيران لمول تجارى بحارة اليهود

الصحة: إصابة 4 بحريقى الموسكى والمقطم.. ولا وفيات

حريق مول الموسكي

الطب الشرعي

النيابة العامة

الجمالية

الحوادث اليوم




لا تفوتك
فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة