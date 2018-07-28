video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تسليم الدفعة الخامسة من وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العاشر

السبت، 28 يوليه 2018 09:30 ص
تسليم الدفعة الخامسة من وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العاشر وحدات دار مصر
كتب - أحمد حسن
إضافة تعليق
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، للفائزين بها، حيث سيتم تسليم 120 وحدة (5 عمارات) نموذج (B) شرق المعهد بالمجاورة 65، أرقام (2 – 3 – 54 – 55 – 56).
 
وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، للتعاقد، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تستهدف طرح 200 ألف وحدة سكنية للحجز قبل نهاية العام الجارى.. 120 ألف شقة يتضمنها الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى أبرزها.. و5 آلاف وحدة بالعلمين الجديدة.. طرح المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر قريبًا

مصطفى مدبولى

وزارة الاسكان

دار مصر

العاشر من رمضان

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

الاهلي يتطلع لاستعادة "الغزو" الكروي الأفريقي أمام تاونشيب في جبروني..اليوم

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

اللولى والفيونكة موضة ما بتنتهيش.. 5 اكسسوارات لتزيين الشعر اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة