تسليم الدفعة الخامسة من وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العاشر

كتب - أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، للفائزين بها، حيث سيتم تسليم 120 وحدة (5 عمارات) نموذج (B) شرق المعهد بالمجاورة 65، أرقام (2 – 3 – 54 – 55 – 56).

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، للتعاقد، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل.